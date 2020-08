Mediobanca vola a +6% e trascina anche Generali, Del Vecchio punta al 13-14% di piazzetta Cuccia

Redazione Finanza 11 agosto 2020 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca si conferma miglior titolo del Ftse Mib con oltre +6% in area 7,25 euro in scia ai nuovi rumor che vedono la Bce pronta a dare il via libera a Leonardo Del Vecchio per salire oltre il 10 per cento del capitale. Rally che coinvolge anche Generali (+4,5%), di cui Mediobanca detiene una quota del 12,9%.Secondo Il Sole 24 Ore entro due settimane la Vigilanza Bce autorizzerà l’ascesa di Del Vecchio oltre l’attuale 10% di Mediobanca. Il patron di Luxottica potrebbe aumentare la propria partecipazione nel breve fino al 13-14%, superando così anche il patto di consultazione che riunisce il 12,5% del capitale e ha come maggior azionista Mediolanum.Delfin, la finanziaria di Del Vecchio, si sarebbe qualificata come investitore finanziario e quindi non sarebbe intenzionata a presentare una sua lista per il rinnovo del consiglio di Mediobanca all’assemblea del prossimo 28 ottobre.