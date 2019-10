Mediobanca: utile netto trimestrale sale a 271 milioni, record ultimi tre anni

Laura Naka Antonelli 24 ottobre 2019 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

L'utile netto di Mediobanca è salito nel primo trimestre dell’esercizio dell'anno (chiuso a fine settembre) ai massimi livelli degli ultimi tre anni, avanzando del 10% su base annua e del 37% su base trimestrale, e raggiungendo quota 271 milioni di euro.Nel comunicato stampa della banca si legge che "Mediobanca prosegue nel suo percorso di crescita, confermando la distintività e sostenibilità del suo modello di business: focalizzazione su attività ad elevata specializzazione e marginalità, la cui crescita deriva da tendenze strutturali di lungo termine, ampia dotazione di capitale, profilo di rischio tra i più contenuti in Europa".I ricavi sono cresciuti del 7% su base annua e dell'1% su base trimestrale a 684 milioni di euro, con margine interesse e commissioni in aumento (complessivamente +3% a/a e t/t a €514 milioni).Impieghi in rialzo del 6% su base annua e +1% su base trimestrale, a €45 miliardi. Mediobanca segnala il "costante investimento in persone (dipendenti +3% a/a a 4.840), innovazione e distribuzione (+35 commerciali nel trimestre in CheBanca!)"Il ROTE è stato inoltre superiore al 10% sia a livello di Gruppo che per le attività bancarie. Elevati gli indici di capitale, funding e liquidità, con il CET1 phase-in al 14,2%, in rialzo di 8 punti base su base trimestrale, e il total capital phase-in al 17,4%. L'LCR è pari al 160%.