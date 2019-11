Mediobanca, svolta Del Vecchio: dopo critiche dà assist a piano Nagel. 'Voglio stabilità'

Laura Naka Antonelli 14 novembre 2019 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

"Il piano di Mediobanca presentato dall'amministratore delegato Alberto Nagel presenta obiettivi sfidanti che vanno nella direzione auspicata da Delfin". Così a sorpresa il Leonardo Del Vecchio in una nota scritta, dopo le precedenti critiche contro la gestione dell'Ad di Mediobanca.Del Vecchio, azionista al 4,8% di Generali e quasi al 10% di Piazzetta Cuccia, ha aggiunto nella nota di "apprezzare lo sforzo fatto dal management" e di essere "soddisfatto dei risultati economici raggiunti" da Mediobanca."Mediobanca e Assicurazioni Generali - si legge ancora nella nota - rappresentano un pezzo strategico del nostro sistema economico e hanno bisogno di stabilità; per questo il mio obiettivo è contribuire a creare un azionariato stabile che aiuti le società a crescere e avere successo nel mondo. All'Italia servono investitori e imprenditori in grado di sviluppare le sue imprese. Sono un imprenditore italiano e il mio percorso testimonia, da sessant’anni e con fatti concreti, il mio amore e l'attaccamento per questo Paese. È con tale spirito che, sostenuto dalla mia famiglia, ho deciso di realizzare questo investimento in un settore in cui l'Italia deve giocare da protagonista".