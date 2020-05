Mediobanca sospende politica dividendi in linea raccomandazioni Bce, aggiornamenti a fine luglio

Laura Naka Antonelli 7 maggio 2020 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca sospende la politica dei dividendi in linea con le raccomandazioni della Vigilanza della Banca centrale europea, comunicando che gli aggiornamenti sulla stessa verrano dati alla fine di luglio, in occasione dell’approvazione del bilancio 2019-2020."In linea con le indicazioni della BCE e le decisioni assunte dalle altre banche appartenenti al Single Supervisory Mechanism (SSM)la dividend policy per l'esercizio in corso (0,52, +10% rispetto allo scorso anno) non è confermata; tuttavia alla luce della solida posizione di capitale si è mantenuta prudenzialmente dedotta dal patrimonio di vigilanza la quota di dividendo già maturata al 31 Dic19. A fine luglio in occasione dell'approvazione dei conti annuali il Consiglio fornirà una nuova guidance che potrà trasformarsi in una proposta all'Assemblea di Ottobre20 se in linea con le indicazioni del SSM".Guardando in avanti, Mediobanca afferma che "la generazione di capitale rimarrà robusta. Il CET1 a fine esercizio 2020/21 è previsto attestarsi a circa il 15% (pre-distribuzione degli utili/buyback) anche nel caso di raddoppio del costo del rischio (a circa 100bps) rispetto ai livelli pre-Covid (52bps a giugno 2019). È confermata la situazione confortevole di funding e liquidità. Il Gruppo, in concomitanza con la chiusura dell'esercizio 2019/20, effettuerà l'adeguamento dei parametri IFRS9 al nuovo scenario macroeconomico e fornirà una nuova guidance per il dividendo relativo all'esercizio in corso, in linea con le indicazioni BCE".