Mediobanca: si attende per domani il via libera della BCE a Del Vecchio

michele fanigliulo 26 agosto 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato da MF, l'autorizzazione a Delfin per salire sopra il 10% di Mediobanca sarebbe attesa per domani 27 agosto, quando scadrà il termine dei 60 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata dalla finanziaria di Del Vecchio.Sempre secondo quanto risulta a MF, Del Vecchio si sarebbe classificato come investitore finanziario, quindi non sarebbe sua intenzione presentare una propria lista per il rinnovo del Cda atteso in autunno. L'intenzione sarebbe passare al 13-14% comprando azioni sul mercato.Il titolo oggi guadagna lo 0,94% sovraperformando il mercato circa dello 0,5%.