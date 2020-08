Mediobanca: ok Bce a Del Vecchio per salire sopra il 10%. Titolo segna +3%

michele fanigliulo 27 agosto 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Le prime indiscrezioni sono state confermate ed è arrivato l’ok da parte della Banca Centrale Europea alla Delfin di Leonardo Del Vecchio per salire dall'attuale 9,9% di Mediobanca fino al 20%. Anche oggi Mediobanca cresce in Borsa quasi del 3% sovraperformando il mercato di oltre il 3%.Si ricorda che Delfin si era rivolta a Francoforte proprio per raddoppiare la partecipazione in Mediobanca. Come noto, l’interesse sarebbe solo di tipo finanziario e Del Vecchio ha dichiarato di non essere interessato a presentare una lista per il rinnovo del Cda alla prossima assemblea del 28 ottobre. Se Del Vecchio salisse in breve all'obiettivo del 14% ipotizzato e mai smentito, sarebbe comunque il primo azionista, ma non esprimerebbe nessun rappresentante in consiglio di amministrazione.