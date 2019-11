Mediobanca maglia nera del Ftse Mib complice stacco dividendo da 0,47 euro

Titta Ferraro 18 novembre 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Stacco dividendo oggi per il titolo Mediobanca. L'istituto di piazzetta Cuccia ha staccato oggi una cedola pari a 0,47 euro per azione, pari a un yield vicino al 4,5%. Per Mediobanca è il dividendo effettivo e non un acconto in quanto ha chiuso il bilancio 2018-2019 al 30 settembre.Lo stacco si fa sentire sul titolo che cede dopo i primi scambi il 3,76% a 10,245 euro.