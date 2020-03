Mediobanca e dipendenti contro Covid-19: donato oltre 1 milione di euro

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Mediobanca con i suoi dipendenti hanno donato 1,1 milioni di euro in favore della lotta contro il Covid-19. Lo rende noto la banca di piazzetta Cuccia precisando che l'importo, che verrà devoluto alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e all'ospedale Sacco, è stato raccolto grazie all'impegno congiunto della banca e dei suoi dipendenti che nei giorni scorsi hanno partecipato attivamente a una campagna interna di raccolta fondi."Siamo da sempre vicini al territorio in cui operiamo e alle sue istituzioni. Con questa donazione vogliamo dare un supporto concreto alle iniziative per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso - ha dichiarato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca -. Vorrei ringraziare le istituzioni per l'impegno profuso in questi giorni anche a nome di tutti i dipendenti del gruppo che hanno contribuito con generosità a questa iniziativa".