Mediobanca: dividendo a 0,47 euro per azione, payout sale al 50%

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Mediobanca ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti del 28 ottobre prossimo l'assegnazione di un dividendo lordo unitario di 0,47 euro. L'importo, si legge in una nota del gruppo di piazzetta Cuccia, verrà messo in pagamento dal 20 novembre prossimo con "record date" 19 novembre e data stacco 18 novembre. Il dividendo proposto di 0,47 euro è stabile rispetto a quello distribuito lo scorso esercizio e quantifica un pay-out ratio in salita al 50% (dal 48%).