Mediobanca, comunicazioni Consob: Caltagirone al 4,953% del capitale

Redazione Finanza 25 agosto 2021 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, è emerso che in data 20 agosto 2021 l'imprenditoreFrancesco Gaetano Caltagirone deteneva una partecipazione potenziale indiretta nel capitale di Mediobanca pari al 4,953%, tra diritti di voto riferibili ad azioni pari al 3,003% del capitale e un 1,95% che si riferisce ad altre posizioni lunghe.Alla fine di luglio, sempre in base alle comunicazioni della Consob, era emerso che Caltagirone aveva portato la propria quota in Piazzetta Cuccia dall'1% di inizio marzo al 2,88%; alla partecipazione si aggiungeva una quota in opzioni, che faceva salire la partecipazione complessiva dell'imprenditore, in Mediobanca, oltre la soglia del 5%, al 5,056% aggregato, di cui il 2,063% in strumenti finanziari.Alle 15.05 ora italiana, il titolo Mediobanca sale dello 0,37% a Piazza Affari.