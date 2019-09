Mediobanca: cda approva bilancio, dividendo a 0,47 euro

Daniela La Cava 20 settembre 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca, che si è riunito ieri, ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2019 che vede il risultato netto di 386,2 milioni di euro per la capogruppo Mediobanca (337 milioni nell’esercizio 2017-18) e di 823 milioni per il gruppo (863,9 milioni nell’esercizio 2017-18).Come anticipato lo scorso 31 luglio, all’assemblea degli azionisti del 28 ottobre verrà proposta l’assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 di euro per azione. L’importo, indica la banca, verrà messo in pagamento dal 20 novembre con 'record date' 19 novembre e data stacco 18 novembre.