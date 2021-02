Mediobanca brilla sul Ftse MIb: per Barclays resta overweight post conti, target sale a 9,8 euro

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca si posiziona in vetta al Ftse Mib all'indomani della pubblicazione dei risultati semestrali. Il titolo, che guadagna oltre il 3,3% a 8,84 euro, è finito sotto la lente degli analisti che hanno passato al vaglio i risultati. Ed è il caso degli esperti di Barclays che hanno confermato la raccomandazione overweight, ma hanno alzato il target price a 9,8 euro dal precedente 9,5. Secondo gli analisti della banca britannica, che hanno definito i risultati finanziari "solidi", sarà necessario avere "più pazienza per avere le risposte alle domande principali in sospeso, ovvero l'utilizzo dell'eccesso di capitale per M&A o ritorni agli azionisti".