Mediobanca: big italiani crescono ma i competitor europei investono molto di più

Alessandra Caparello 29 luglio 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Ricavi in aumento per l’industria italiana nel 2018 con il giro d’affari aggregato dei 42 grandi gruppi italiani quotati che vale 366 miliardi di euro, in aumento del +3,3% sul 2017. A dirlo l’Area Studi Mediobanca nell’Annuario R&S che raccoglie i profili dei principali gruppi italiani quotati nel periodo 2014-2018, mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti europei.Il settore energetico fa la parte del leone e determina la metà (52,8%) del fatturato aggregato, complice anche una crescita dei ricavi del +7,5% sul 2017 legata al prezzo del greggio. Le sole Eni (€75,8 mld) ed ENEL (€73,1 mld), i due principali gruppi industriali italiani, determinano il 41% del fatturato aggregato, seguite da FCA Italy (€27,2 mld) e Poste Italiane (€25,6 mld).