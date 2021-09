Mediobanca: approvato bilancio 2020/2021, 28 ottobre assemblea ordinaria e straordinaria

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

"Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 che rispecchiano quanto reso pubblicolo scorso 29 luglio: risultato consolidato netto di €807,6 milioni (€600,4 milioni nell'esercizio 2019-20) e di €578,4 milioni per la capogruppo (€39,4 milioni nell'esercizio 2019-20)". E' quanto emerge dal comunicato di Mediobanca, diffuso nella serata di ieri."Come anticipato lo scorso 29 luglio, all'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario di € 0,66 per azione. L'importo verrà messo in pagamento dal 24 novembre prossimo con 'record date' 23 novembre e data stacco 22 novembre"."Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 30 giugno 2021- prosegue la nota di Piazzetta Cuccia -Il Consiglio ha quindi deliberato di convocare per il 28 ottobre 2021, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci per deliberare:in sede ordinaria su: i) approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021; ii) autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; iii) Politica di remunerazione ed incentivazione 2021-2022; politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro; sistema di incentivazione 2022 basato su strumenti finanziari-Performance Shares: revoca del Piano quinquennale di incentivazione 2021-2025 e nuovo Piano annuale; iv) Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.in sede straordinaria su: i) annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e ii) revoca dell'attualedelega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale"."Anche quest'anno per minimizzare i rischi di contagio Covid-19, la partecipazione all'Assemblea sarà consentito unicamente tramite il Rappresentante Designato (StudioTrevisan)" .