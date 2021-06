Mediobanca aderisce a principi promossi dalle Nazioni Unite per l’attività bancaria responsabile

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca ha comunicato di avere aderito ai principi per l’attività bancaria responsabile (Principles for Responsible Banking - PRB dell’UNEP FI) promossi dalle Nazioni Unite con l’intento di contribuire all’orientamento del settore verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (UN Sustainable Development Goals). Nella nota si sottolinea che si tratta di una scelta coerente con il piano strategico di Mediobanca, approvato nel novembre 2019, che è già imperniato sui principi di attività bancaria etica e responsabile per il rafforzamento di un modello di business e il perseguimento di un percorso di crescita sostenibili.I principi per l’attività bancaria responsabile, lanciati nel settembre 2019 nel corso dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno lo scopo di incentivare il sistema bancario a fissare obiettivi di sviluppo sostenibile e a misurare gli impatti delle proprie attività sulle persone e sul pianeta.