Mediobanca: Standard Ethics conferma rating e vede margini per futuro upgrade outlook

29 aprile 2021

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics punta l'attenzione su Mediobanca, confermando il corporate rating “EE-” sul gruppo finanziario italiano. In particolare, gli analisti spiegano che "negli ultimi anni, Mediobanca ha fatto progressi convincenti allineandosi alle indicazioni internazionali, muovendosi da un approccio di Responsabilità Sociale (CSR) alla più ampia nozione di sostenibilità. Inoltre, offre una rendicontazione Esg standard ed allineata alle migliori pratiche del settore". La composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione appare migliorata: gli esperti di Standard Ethics riscontrano la possibilità - per Mediobanca - di raggiungere la parità di genere nel prossimo futuro.Ci sono tuttavia ulteriori margini di miglioramento in alcune aree, dall'Esg risk management (con specifico riguardo ai presidi sulle attività commerciali del gruppo) all'inserimento di riferimenti formali alle indicazioni internazionali di sostenibilità anche nel codice di condotta. Considerando il quadro complessivo, gli analisti Standard Ethics vedono margini per un futuro upgrade dell'outlook di Mediobanca.