Mediobanca Private Banking: Luca Tobagi nominato head of investment strategy

Mediobanca Private Banking ha nominato Luca Tobagi head of investment strategy, riportando direttamente ad Angelo Viganò. Nel dettaglio, il manager affiancherà i team di private banker di Mediobanca fornendo analisi di mercato coerenti con le view di gruppo, finalizzate ad individuare le strategie di costruzione di portafoglio sulla base dei diversi obiettivi della clientela. L’attività svolta da Tobagi sarà inoltre fondamentale, si legge in un comunicato, nel definire insieme ai team dedicati le migliori soluzioni per i clienti Ultra High Net Worth della banca, sia nel comparto liquido che illiquido.

Con circa 25 anni di esperienza nell’asset management, Luca Tobagi proviene da Invesco, dove dal 2016 è stato responsabile delle attività di investimento in Italia e ha ricoperto ruoli di responsabilità progressivamente più ampia, da ultimo quello di Investment Strategist.