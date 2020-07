Mediobanca: MBCredit Solutions acquista due portafogli NPL

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions, società del Gruppo Mediobanca specializzata nell’acquisto e gestione di crediti non performing, ha annunciato di avere siglato recentemente due nuovi accordi per l’acquisto di crediti non performing con primari operatori finanziari italiani per un ammontare nominale complessivo di 335 milioni di euro.Nel dettaglio, a giugno MBCredit Solutions ha acquisito da uno dei principali operatori italiani di credito al consumo un portafoglio composto da circa 18 mila posizioni di crediti non performing per un valore nominale di 140 milioni. Nell’ambito della stessa operazione MBCredit Solutions ha formalizzato un accordo di forward flow per un ammontare massimo di ulteriori 66 milioni di crediti non performing con vendite che avverranno nel corso del mese di settembre e dicembre 2020. Il totale dell’operazione di acquisto ammonta quindi a 206 milioni nominali di crediti derivanti da prestiti personali, prestiti finalizzati e carte di credito revolving.Successivamente MBCredit Solutions ha acquistato da un primario istituto finanziario un portafoglio di crediti non performing di origine bancaria derivanti da prestiti personali, carte di credito e scoperti di conto corrente. Il portafoglio, composto da circa 16 mila posizioni, ha un valore complessivo nominale di 129 milioni.