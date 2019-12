Mediobanca: MBCredit Solutions, accordo biennale per acquisto Npl con Deutsche Bank

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions ha siglato con Deutsche Bank un accordo per l’acquisto di crediti Npl di tipo retail unsecured del valore nominale complessivo massimo di circa 270 milioni di euro. Lo comunica Mediobanca in una nota nella quale precisa che l’accordo stipulato tra le parti avrà durata biennale a partire dal 1° gennaio 2020 con cessioni trimestrali. In particolare, l'intesa riguarderà portafogli composti da posizioni in sofferenza relative a contratti di credito al consumo, carte di credito e cessione del quinto sottoscritti da clienti Deutsche Bank.A fronte di questa acquisizione il portafoglio proprietario di MBCredit Solutions crescerà a un valore nominale di circa 5,6 miliardi di euro.