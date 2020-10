Mediobanca: Del Vecchio sale oltre 10%, ma 'non intende acquisire il controllo'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2020 - 06:25

MILANO (Finanza.com)

La Delfin di Leonardo Del Vecchio è salita al 10,162% di Mediobanca rispetto al 9,889% precedente. Lo si apprende dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della Consob, in base a quanto riportato dall'Ansa.La crescita della partecipazione oltre la soglia del 10% di piazzetta Cuccia è avvenuta dopo il via libera da parte della Bce.Così Delfin:"L'investimento di Delfin in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'emittente". Delfin precisa che "non intende acquisire il controllo" su Mediobanca "o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione" della banca.