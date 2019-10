Mediobanca: Del Vecchio critica la gestione Nagel. Titolo regge a Piazza Affari

Alessandra Caparello 9 ottobre 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Guadagna terreno a Piazza Affari il titolo Mediobanca che al momento segna +0,041%. Piazzetta Cuccia è sotto i riflettori dopo le parole di Leonardo Del Vecchio, reduce dall’ingresso il mese scorso nell’azionariato di Mediobanca con circa il 7%.Intervistato da Radiocor, Del Vecchio ha chiesto per il gruppo un futuro da banca di investimenti meno dipendente da Generali e Compass, “'una banca capace di giocare un ruolo da leader in Italia e in Europa e che possa così dare soddisfazione a tutti gli azionisti, Delfin inclusa”. Parole quelle di Del vecchio che sono state qualificate dai più come una critica verso l’attuale amministrazione Nagel. Inoltre secondo indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore e non confermate, la Delfin ha allo studio l'ipotesi di chiedere alla Bce l'autorizzazione per salire oltre il 10% della banca di Piazzetta Cuccia.