Mediobanca: Del Vecchio (Delfin) compra 31 milioni di azioni e sfiora la soglia del 20% fissata dalla BCE

2 luglio 2021

MILANO (Finanza.com)

Sale al 19% di Mediobanca a un passo dalla soglia massima del 19,99% per la quale ha ricevuto l’autorizzazione della Bce, il patron di EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio.Secondo quanto comunica la stessa piazzetta Cuccia, Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha acquistato altri 31 milioni di azioni, pari al 3,5%, salendo così a sfiorare il 19% complessivo. L'operazione è stata conclusa a un prezzo medio di 9,9214 euro per azione.L'acquisto di azioni Mediobanca da parte di Delfin è avvenuto tramite un contratto derivato con scadenza 8 luglio 2024 denominato "Initial Share Forward Transaction and Collar Share Forward Transaction", avente come sottostante le azioni Mediobanca.