Mediobanca: Compass rinuncia ad acquisto 19,9% di BFI Finance Indonesia

Titta Ferraro 1 maggio 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

L’insorgenza dell'emergenza sanitaria ed economica legata al COVID-19 ha mutato le priorità operative di Compass, controllata al 100% da Mediobanca, rendendo non più attuali i termini economici dell’accordo dell'agosto 2018 per l'acquisizione del 19,9% di BFI Finance Indonesia dal consorzio Trinugraha titolare del 45,7% del capitale.Compass e il Consorzio Trinugraha di comune intesa ieri hanno fatto decadere l’accordo siglato nell’agosto 2018. BFI rappresenta uno dei principali player indipendenti nel mercato del credito al consumo in Indonesia, caso di successo per tassi di crescita, redditività e solidità patrimoniale. L’operazione si collocava nel processo di riallocazione del capitale da parte di Mediobanca in attività bancarie specialistiche ad elevata crescita e redditività e rappresentava per Compass un’opzione di crescita aggiuntiva, a completamento del già eccellente percorso attuato sul mercato domestico.Dalla data della firma dell’accordo il consorzio Trinugraha, in concerto con BFI, si è impegnato nella risoluzione di elementi ostativi al perfezionamento della transazione con Compass tra cui un pre-esistente contenzioso legale in Indonesia risolto in modo definitivo alla fine del 2019, sbloccando così l’iter autorizzativo locale prodromico a quello con la Banca Centrale Europea, necessari per il closing dell’operazione.Una volta superata la fase di crisi economico-finanziaria legata all’emergenza sanitaria, Compass intende riprendere la valutazione di una possibile espansione su mercati che presentino un contesto macroeconomico favorevole attraverso società finanziarie “target” in grado di garantire crescita e redditività al Gruppo Mediobanca.