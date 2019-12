Mediobanca: Angelo Piazza alla guida di MBCredit Solutions

simone borghi 3 dicembre 2019 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Angelo Piazza è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di MBCredit Solutions, la società del gruppo Mediobanca attiva nella valutazione, acquisizione e gestione di portafogli NPL e nella gestione del credito in tutte le sue fasi per primarie aziende italiane e internazionali. Piazza vanta un’esperienza di oltre trent’anni nel credito al consumo, settore nel quale ha ricoperto ruoli apicali sia in ambito commerciale sia nella gestione del rischio.Ad affiancare Angelo Piazza è stato chiamato Cristian Bertilaccio, già nel team di MBCredit Solutions in qualità di Sales & Operations Director nonché membro del Consiglio Direttivo di UNIREC, che viene promosso al ruolo di Vice Direttore Generale.I due manager metteranno a fattor comune la significativa esperienza maturata nella gestione del credito con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di MBCredit Solutions: sia attraverso l’acquisizione e gestione di crediti in sofferenza (NPL) accrescendo l’attuale portafoglio proprietario, oggi prossimo ai 6 miliardi di euro, sia nella gestione dei crediti problematici di terzi.