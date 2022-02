Mediobanca: +28% di utile netto nel semestre a 526 milioni, batte stime analisti

Giulio Visigalli 9 febbraio 2022 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato i conti semestrali al 31/12/2021 con una crescita dei ricavi del 12%, rispetto allo stesso periodo del 2020, saliti a 1,459 milioni di euro. L'utile netto è aumentato del 28% su base annua a 526 milioni di euro. Guardando al consensus su Bloomberg vedeva per gennaio 1,39 miliardi di euro di ricavi e un utile netto di 478 milioni di euro. Per quanto riguarda i dati patrimoniali vedono un totale dell’attivo passare nel semestre da 82,6 a 89, miliardi con un deciso aumento degli impieghi e della raccolta. Nel gruppo spicca la divisione credito al consumo che chiude il semestre con un utile netto semestrale in crescita del 38% a 190 milioni di euro, miglior risultato di sempre.Intanto in Borsa il titolo Mediobanca balza del 2% a 10,56 euro ad azione