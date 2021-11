Medica vola del 31% al debutto a Piazza Affari

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto a Piazza Affari. Si tratta di Medica sbarcata oggi su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). Il titolo della società attiva nel settore biomedicale avanza di oltre il 31% a 35,5 euro. Medica rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 157 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento la società ha raccolto 20,2 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over–allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 22,9 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,7% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 114 milioni."La quotazione su Euronext Growth Milan è un primo step verso una visione ambiziosa e di lungo termine, consapevoli delle nostre potenzialità sia in ambito medicale sia in ambito purificazione dell’acqua", ha sottolineato Luciano Fecondini, presidente e ceo di Medica.