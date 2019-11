Mediaset: udienza rinviata, tribunale dà tempo per accordo con Vivendi fino al 22 novembre

simone borghi 5 novembre 2019 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

IlTribunale ha rinviato la prosecuzione dell’udienza al 22 novembre per dare modo alle parti di verificare la possibilità di conciliazione della lite, disponendo a tal fine la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza. Lo si legge in una nota di Mediaset che fa riferimento al procedimento promosso innanzi al Tribunale di Milano da Vivendi e Simon Fiduciaria per la sospensione della deliberazione assunta dall’assemblea di Mediaset dello scorso 4 settembre. In quell’occasione gli azionisti approvarono la fusione del Biscione con la controllata spagnola e la nascita della holding olandese Mfe.