Mediaset: spostamento semestrale al 30 settembre solo per esigenze organizzative

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Mediaset precisa, anche su richiesta della Consob, che lo spostamento al 30 settembre della data della riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati semestrali è dovuto a "esigenze organizzative legate alla pianificazione dell'operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e Mediaset España Comunicación in Mediaset Investment". Il gruppo di Cologno Monzese ricorda che i dati economici preliminari, relativi al primo semestre, pubblicati lo scorso 24 luglio, sono positivi, migliori dell’esercizio precedente e superiori alle stime aziendali di inizio d’anno, seppur in presenza di un mercato nei primi sei mesi 2019 molto cauto.