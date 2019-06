Mediaset: smentita possibile Opa su azioni Mediaset Espana non detenute

Daniela La Cava 7 giugno 2019 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

"In seguito a indiscrezioni giornalistiche odierne, Mediaset smentisce l'esistenza di progetti volti a promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle azioni di Mediaset Espana attualmente non detenute da Mediaset". E' quanto si legge in una nota stampa della società di Cologno Monzese.