Mediaset: ricavi pubblicitari in Italia attesi in crescita del 4% nel II semestre 2020

Daniela La Cava 21 dicembre 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo semestre 2020 Mediaset si attende una crescita dei ricavi pubblicitari in Italia di circa il 4% rispetto al pari periodo 2019. In particolare, nell'ultimo bimestre dell'anno si sta registrando un'accelerazione della crescita intorno al 6%-7%. Lo si apprende in una nota del gruppo di Cologno Monzese.