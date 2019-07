Mediaset, primi sì al polo tv Mfe. Prove di intesa con Netflix (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

"Mediaset, primi sì al polo tv. Prove di intesa con Netflix". Così Il Sole 24 Ore riporta le indiscrezioni secondo cui Media Capital, società portoghese controllata dal gruppo Prisa, con ricavi 2018 a 180 milioni, avrebbe inviato una prima manifestazione di interesse per il progetto europeo di Mediaset, la holding di diritto olandese Mfe.Questo, mentre i vertici del Biscione "avrebbero iniziato a sondare la possibilità di fare entrare in Mfe le tv della francese Nrj Group – presente nel mercato della tv gratuita (Nrj 12 et Cherie 25), ma anche della radio e nel mercato delle torri – quotata a Parigi con 392,3 milioni di giro d'affari e 22 milioni di utile a fine 2018".Intanto si studia la partnership con Netflix, come ha detto ieri lo stesso AD Pier Silvio Berlusconi: il numero uno ha ammesso che ci sono dialoghi in corso e in fase avanzata «con Netflix, meno con Amazon, sia sul fronte pubblicitario sia su quello produttivo».