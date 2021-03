Mediaset potrebbe entrare nella partita per M6 in Francia e sale in Borsa

Alessandra Caparello 19 marzo 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

In territorio positivo il titolo Mediaset oggi sul Ftse Mib arrivando a segnare al momento +0,30% a 2,m70 euro. Un articolo di MF riporta che anche Mediaset starebbe valutando il dossier di M6, della quale il gruppo Bertlesman ha messo in vendita il 49%. Ai prezzi di mercato il valore della quota è di 1,2 miliardi di euro. Le società che stanno guardando il dossier in Francia, sarebbero diverse, cioè Bouygues, Vivendi, il gruppo di TLC Altice ed il proprietario di Iliad. Secondo MF, il gruppo Bouygues, che controlla TF1 godrebbe anche di un supporto politico. Secondo Equita, l’interessamento di Mediaset sarebbe anche utile a mettere pressione su Vivendi per raggiungere un accordo sulla battaglia politica in Italia.Gli esperti ritengono che un’operazione su M6 avrebbe senso per Mediaset all’interno di un progetto di aggregazione europea, come prevedeva il deal MFE, e che coinvolga anche Prosieben di cui il gruppo Mediaset controlla il 24.9% (13% in Mediaset Espana).