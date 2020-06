Mediaset: ok da cda a partecipazione Vivendi a lavori assemblea, dice no a Simon

Daniela La Cava 26 giugno 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha annunciato di "non opporsi alla richiesta di Vivendi di esercitare i diritti di voto" e di consentire di conseguenza al gruppo francese di partecipare ai lavori assembleari tramite Computershare (quale rappresentante designato della partecipazione Vivendi). Mediaset ha invece detto no alla richiesta di Simon Fiduciaria di esercitare i diritti di voto, e di conseguenza non prenderà parte all'assemblea. Lo si apprende in una nota del gruppo di Cologno Monzese nella quale si precisa che Vivendi ha una partecipazione pari al 9,61% del capitale sociale, e Simon pari al 19,19 per cento."Le azioni di cui alla Partecipazione Simon sono di proprietà di Vivendi e intestate fiduciariamente a Simon con mandato che prevede l'esercizio dei relativi diritti di voto nell'interesse e per conto di Vivendi", precisa il comunicato.