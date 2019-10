Mediaset: notificato ricorso cautelare Vivendi su delibere assemblea settembre su Mfe

Daniela La Cava 15 ottobre 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Mediaset ha annunciato di avere ricevuto da Vivendi un ricorso cautelare con cui chiede al Tribunale di Milano (prima del 5 novembre) di sospendere, in via principale, l’esecuzione e l’efficacia della delibera dell’assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre sul progetto MediaForEurope (Mfe).L’udienza è stata fissata dal Tribunale di Milano per il prossimo 30 ottobre e nel corso della stessa udienza verrà discusso anche il ricorso cautelare promosso da Simon Fiduciaria, avendo il Tribunale disposto di riunire il procedimento con quello promosso da Vivendi. Mediaset ha infine comunicato che il gruppo francese ha invece ritirato il procedimento giudiziario preliminare avviato presso il Tribunale di Amsterdam che quindi non verrà discusso su richiesta di Vivendi.