Mediaset: "impossibile formulare previsioni attendibili circa impatti emergenza su risultati"

Daniela La Cava 13 maggio 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Soffermandosi sulle prospettive, Mediaset ha indicato che "la visibilità a breve e medio termine degli scenari congiunturali risulta ancora estremamente limitata a causa della pandemia in corso" e "allo stato non è comunque possibile formulare previsioni attendibili circa la durata e gli impatti dell'emergenza sulla gestione e sui risultati consolidati". In tale contesto, il gruppo continua a operare su due fronti complementari: "in primo luogo la sicurezza dei lavoratori e la solidità economico-finanziaria aziendale con tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare i risultati economici e la generazione di cassa" e "contemporaneamente proseguendo con ancora maggior determinazione nello sviluppo internazionale e negli altri progetti strutturali di medio periodo".Avvio di giornata volatile per Mediaset a Piazza Affari, con il titolo che ora mostra un leggero rialzo dello 0,88% a 1,825 euro dopo essersi spinto in avvio fino a quota 1,844 euro.