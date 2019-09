Mediaset: il cda approva l'acquisto di azioni Mediaset Espana per massimi 50 mln

simone borghi 5 settembre 2019 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Mediaset ha approvato l'acquisto di azioni Mediaset España sul mercato fino a un importo massimo di 50 milioni di euro. La decisione è stata presa alla luce dell'opportunità finanziaria derivante dall'attuale prezzo delle azioni di Mediaset España in relazione al rapporto di concambio (massimo di 2,33) previsto dalla fusione Media For Europe (MFE).L'acquisizione di azioni Mediaset España da parte di Mediaset non influisce sull'importo massimo di 180 milioni di euro per gli eventuali recessi di azionisti o per le opposizioni dei creditori previsti nel piano di fusione, né sul dividendo in contanti di 100 milioni di euro e né sul programma di riacquisto di azioni proprie previsto a conclusione della fusione pari a 280 milioni di euro (meno l'importo effettivamente pagato agli azionisti che recedessero o ai creditori che si opponessero alla fusione). A oggi Mediaset possiede 169.058.846 azioni di Mediaset España corrispondenti al 51,63% del capitale sociale.