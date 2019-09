Mediaset: doppia causa di Vivendi in Spagna e Olanda, al via la causa d’appello Dailymotion

simone borghi 24 settembre 2019 - 09:44

Vivendi ha avviato un procedimento giudiziario in Spagna contestando la delibera dell’assemblea dei soci di Mediaset España tenutasi il 4 settembre scorso. In quell’occasione, si legge nella nota, è stata approvata dagli azionisti la fusione transfrontaliera della società con Mediaset e Mediaset Investment, che al termine dell’operazione diventerà Media For Europe. La prima udienza avrà luogo il prossimo 2 ottobre.Vivendi ha inoltre avviato, parallelamente, un procedimento giudiziario preliminare in Olanda chiedendo al giudice, riporta la nota, di vietare a Mediaset Investment l’introduzione delle disposizioni previste degli articoli 13 (disposizioni relative alle azioni di voto speciali), 42 (obblighi degli azionisti) e/o 43 (richiesta di offerta obbligatoria) nello statuto sociale previsto dal piano di fusione. L’udienza è stata fissata per il 16 ottobre 2019.Infine, martedì 8 ottobre si terrà la prima udienza della causa di appello promossa da Dailymotion, controllata da Vivendi, che ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 15 luglio scorso. Con tale sentenza Dailymotion è stata condannata a pagare 5,5 milioni di euro per l’utilizzo illecito di 995 video Mediaset coperti da diritto d’autore. Tale sentenza ha concluso il primo grado della prima di sette diverse cause contro Dailymotion i cui esiti si attendono a breve e che, considerando i criteri economici riconosciuti nella prima sentenza, potrebbero dare luogo a un risarcimento complessivo superiore ai 200 milioni di euro.