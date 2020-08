Mediaset disponibile a proposte da Vivendi, ma non rinuncerà a risarcimento

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Mediaset si dice pronta a trattare con Vivendi, mettendo fine a una lunga battaglia, ma non intende rinunciare al risarcimento. In una nota diffusa ieri sera il gruppo di Cologno Monzese ha fatto sapere che l’unica proposta pervenuta da Vivendi nella lettera dello scorso 10 agosto consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause legali in atto. "Mediaset - si legge - ribadisce invece la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti, senza tuttavia rinunciare al risarcimento".