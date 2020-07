Mediaset: creazione MFE nei tempi previsti nonostante udienza tribunale Amsterdam l'1 settembre

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Labattaglia legale tra Vivendi e Mediaset rischia di rallentare la creazione di MFE-MEDIAFOREUROPE, che prevede la fusione transfrontaliera tra Mediaset e Mediaset España. Dopo l'udienza di appello in merito al reclamo presentato da Vivendi contro la sentenza di primo grado favorevole a Mediaset, il Tribunale di Amsterdam ha fissato la propria decisione per martedì 1° settembre, data che Mediaset dovrà attendere per portare a compimento l'operazione MFE. L'operazione dovrebbe però procedere rispettando i tempi previsti. "Nonostante questo nuovo rallentamento, opera di un socio pregiudizialmente ostile che crea danni a tutti gli altri azionisti e ai dipendenti delle società coinvolte, Mediaset confida nella costituzione di MFE nei tempi e nei termini previsti", si legge nella nota del gruppo di Cologno Monzese.