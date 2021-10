Mediaset: cda propone cambio nome in MFE-MediaforEurope

Alessandra Caparello 4 ottobre 2021 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Mediaset ha proposto all’assemblea degli azionisti (25 novembre) la modifica della denominazione della Società in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. e l’introduzione di una struttura azionaria a doppia categoria. La proposta prevede la conversione della azioni Mediaset in azioni MFE di categoria B, ciascuna con 10 diritti di voto ed un valore nominale di €0.6 ps. In un giorno di riferimento stabilito tutti gli azionisti riceveranno per ogni azione di categoria B un`azione ordinaria A, che invece avrà un solo diritto di voto ed un valore nominare di €0.06 ps.