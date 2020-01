Mediaset: accolta richiesta Vivendi su voto e partecipazione, respinta quella di Simon Fiduciaria

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Mediaset ha deliberato di non opporsi alla richiesta di Vivendi di esercitare i diritti di voto, riguardanti la sua partecipazione all'assemblea odierna, permettendole quindi l’accesso ai lavori assembleari. Contemporaneamente il Cda ha invece respinto la richiesta di Simon di esercitare i diritti di voto, e quindi la sua partecipazione. La decisione era attesa dal mercato. Oggi è stata convocata l'assemblea straordinaria di Mediaset per approvare alcune modifiche allo statuto della holding MFE allo scopo di far avanzare il progetto di fusione transfrontaliera.