Mediaset accelera a Piazza Affari: vicino l'accordo con Vivendi

In salita a Piazza Affari il titolo Mediaset che al momento segna +4,79% a 2,71 euro. Secondo MilanoFinanza si starebbe lavorando ad un accordo fra Vivendi, Fininvest e Mediaset. L’accordo prevederebbe fra l’altro la distribuzione di un DPS di 0.3 ps. Inoltre Vivendi si impegnerebbe a ridurre progressivamente la propria partecipazione in Mediaset vendendo il 19.2% detenuto in Simon fiduciaria nei prossimi 5 anni. Fininvest potrebbe chiedere una forma di prelazione o gradimento sulla cessione delle quote.Il CFO Giordani ha sottolineato inoltre che l’obiettivo finale è sempre creare MFE, cioè un progetto che prevede la creazione di un player europeo nel settore dei contenuti. L’operazione prevede quindi una successiva aggregazione anche con Mediaset Espana ed altri operatori del settore, primo fra tutti Prosieben di cui il gruppo Mediaset detiene il 24.9%. Andrà verificato il ruolo anche di Vivendi nei prossimi steps del progetto MFE sottolinea Equita.