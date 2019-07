Mediaset: Vivendi richiede convocazione assemblea straordinaria

Daniela La Cava 3 luglio 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Mediaset comunica di avere ricevuto dall'azionista Vivendi una comunicazione in cui la stessa 'nell'interesse di Mediaset e dei suoi azionisti' intima di convocare senza ritardo una nuova assembla straordinaria al fine di revocare le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dello scorso 18 aprile che, a suo dire, sarebbero invalide per aver illegittimamente escluso Vivendi dall'esercizio del diritto di voto. Il cda svolgerà le opportune valutazioni sulla richiesta in vista dell'assunzione delle determinazioni di competenza.