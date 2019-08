Mediaset: Vivendi pronta a stoppare riassetto (Bloomberg)

Daniela La Cava 21 agosto 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

I francesi di Vivendi, azionisti di Mediaset per circa il 29% del capitale, sarebbero intenzionati a mettersi di traverso nel riassetto del gruppo di Cologno Monzese all'assemblea in calendario il prossimo 4 settembre. Lo riporta Bloomberg che cita fonti vicine all’operazione. "Vivendi intende votare contro la proposta della società televisiva italiana di fondersi con la controllata spagnola, stoppando l'ambizione dell'emittente di dare vita a una alleanza europea", srive l'agenzia.Il tutto dopo che in mattinata, scrive "La Stampa", "due proxy advisor, le società che consigliano i fondi su come votare in simili circostanze, si sono divisi sulla fusione tra Mediaset Italia e Spagna nella nuova holding Media For Europe con sede in Olanda proposta da Pier Silvio Berlusconi". Entrambi i proxy, sottolinea ancora il quotidiano torinese, vedono nella convivenza con Vivendi un pericolo per la stabilità della futura società.