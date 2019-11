Mediaset: Vivendi pronta a cedere quota consistente, si tratta sul prezzo

Titta Ferraro 16 novembre 2019 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Si profila all'orizzonte un possibile accordo tra Mediaset e Vivendi con i francesi che potrebbero ridurre la quota detenuta nel gruppo media italiano. Secondo fonti vicine alla vicenda riportate ieri da Reuters, Vivendi potrebbe mantenere una partecipazione più piccola in MediaforEurope.L'accordo per porre fine al contenzioso legale vedrebbe il riacquisto dei titoli in mano a Vivendi da parte del Biscione. Il Corriere in edicola oggi parla di una trattativa sul 20% attualmente intestato alla Simon Fiduciaria (Vivendi detiene complessivamente il 29,9%). I legali di Mediaset avrebbero proposto a Vivendi di vendere i titoli al prezzo di recesso fissato nell’ambito della fusione con Mediaset España, ovvero 2,77 euro ad azione, vicino alle quotazioni attuali e ben sotto il valore di carico della quota nel bilancio di Vivendi (3,7 euro ad azione).