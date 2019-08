Mediaset: Vivendi presenta ricorso per votare no all’assemblea del 4 settembre

simone borghi 26 agosto 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

“Vivendi ha presentato una richiesta al Tribunale di Milano diretto a ottenere un provvedimento urgente idoneo a tutelare il diritto di partecipare e votare, con le azioni a lei intestate (pari al 9,99% dei diritti di voto), all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset del 4 settembre 2019”. Lo si legge in una nota ufficiale della società francese che ha deciso di agire dopo la decisione con cui il cda di Mediaset ha impedito a Vivendi di votare all'ultima assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 18 aprile.Inoltre, continua il comunicato, “all’assemblea del 4 settembre, Vivendi intende votare contro la proposta fusione di Mediaset con Media for Europe NV (MFE), avendo valutato i diritti che sarebbero riconosciuti, o negati, agli azionisti di minoranza, e a Vivendi in particolare, dal proposto statuto di MFE”.