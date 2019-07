Mediaset: Vivendi attacca Fininvest sul progetto di holding in Olanda (Il Sole 24 Ore)

simone borghi 11 luglio 2019 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

“Vivendi alza il tiro su Fininvest e il progetto di holding olandese di Mediaset (Media for Europe), affidando alle agenzie rimostranze analoghe a quelle utilizzate per contestare l’approvazione del voto doppio italiano nell’assemblea di aprile alla quale i francesi non sono stati ammessi”.Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui “la differenza è che mentre la delibera dell’assemblea è stata impugnata con motivazioni tecniche, confutabili dalla controparte ma lecite, in questo caso le argomentazioni addotte presentano più di una pecca e danno l’impressione di essere più che altro uno sfogo”.Un portavoce del gruppo francese ha affermato che “questa è la prima volta in assoluto in cui una società, in questo caso Fininvest, cerca di prendere il controllo totale di un’altra società”, sostenendo che il valore del recesso di 2,77 euro per azione “è ben al di sotto del valore intrinseco della società e di circa il 30% inferiore al prezzo medio che Fininvest ha pagato ad aprile e maggio 2017 acquistando azioni a 3,67 euro e del prezzo medio di 3,7 euro pagato da Vivendi nel 2016”.