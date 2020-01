Mediaset: Tar Lazio boccia richiesta Vivendi di sospendere delibera Agcom, oggi l'assemblea

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 07:58

MILANO

IlTar del Lazio ha rigettato oggi l’istanza cautelare depositata da Vivendi lo scorso 3 gennaio con la quale chiedeva di sospendere la delibera Agcom che limita la quota del gruppo francese in Mediaset. Oggi è in programma l'assemblea di Mediaset per approvare alcune modifiche allo statuto di MFE con l'obiettivo di far avanzare il progetto di fusione trasfrontaliera.