Mediaset: Simon Fiduciaria scende in campo, impugnata delibera assemblea su Mfe

Daniela La Cava 11 ottobre 2019 - 17:09

MILANO (Finanza.com)

In una nota Mediaset comunica di avere ricevuto da Simon Fiduciaria atto di citazione con cui si chiede, tra l'altro, al Tribunale di Milano di sospendere, in via cautelare, l'esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre; di riunire, in via preliminare, riunire il presente procedimento a quello avviato da Vivendi con atto di citazione notificato lo scorso primo ottobre avverso la delibera assunta dall'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre; e in via principale annullare la delibera approvata dall'assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019; e sospendere e, comunque, dichiarare inefficaci le deliberazioni assunte dagli organi sociali di Mediaset in esecuzione della delibera approvata dall'assemblea straordinaria di Mediaset sempre in data 4 settembre 2019. L'udienza in citazione è fissata per il 10 gennaio 2020.Si ricorda che in Simon Fiduciaria è stata trasferita la quota eccedente il 10% dei diritti di voto di Vivendi che per l’Agcom non può detenere fintanto che la società francese mantiene una quota superiore in Telecom Italia.