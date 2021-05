Mediaset: CEO di Prosieben esclude aggregazioni

Alessandra Caparello 26 maggio 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

In un’intervista il CEO di Prosieben ha sottolineato che il futuro del gruppo FTA tedesco non è con Mediaset, perché completamente legata alla FTA, né con RTL perché un’aggregazione avrebbe degli ostacoli normativi. Secondo il Sole, l’obiettivo dell’intervista sarebbe Mediaset considerando che l’assemblea sarà il prossimo 1 giugno. Il CFO Giordani aveva sottolineato che Mediaset avrebbe aspettato il prossimo anno con la nomina del nuovo Supervisory Board per avere un ruolo con il suo 24%.Il gruppo controlla il 24.9% di Prosieben e la strategia di aggregazione internazionale sarebbe positiva per ridurre i costi di gestione, esclusi i costi di produzione contenuti che rimangono a livello locale.